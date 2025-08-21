AccueilUS OpenSwiatek, battue en finale, aux vainqueurs du tournoi : "Vous avez prouvé...
US Open

Swiatek, battue en finale, aux vain­queurs du tournoi : « Vous avez prouvé que les joueurs de double mixte sont plus intel­li­gents tacti­que­ment que les joueurs de simple »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

2

Avec son double mixte désor­mais condensé sur deux jours, l’US Open avait attiré de nombreuses stars de l’ATP et de la WTA. Mais en finale, ce sont les spécia­listes Sara Errani et Andrea Vavassori qui ont eu le dernier mot face à Casper Ruud et Iga Swiatek (6−3, 5–7, 10–6).

Swiatek a rendu hommage aux deux Italiens lors de la céré­monie de remise des prix. 

« Félicitations à Sara et Andrea. Vous le méritez ample­ment. Vous avez prouvé que les joueurs de double mixte sont plus intel­li­gents tacti­que­ment que les joueurs de simple. Nous nous sommes battus jusqu’au bout. Nous avons essayé de rendre le match compé­titif. Ce fut un plaisir de partager le court avec vous. »

Publié le jeudi 21 août 2025 à 11:50

Article précédent
Nouveau forfait à l’US Open : « Malheureusement, je ne serai pas prêt… »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.