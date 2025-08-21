Avec son double mixte désormais condensé sur deux jours, l’US Open avait attiré de nombreuses stars de l’ATP et de la WTA. Mais en finale, ce sont les spécialistes Sara Errani et Andrea Vavassori qui ont eu le dernier mot face à Casper Ruud et Iga Swiatek (6−3, 5–7, 10–6).
Swiatek a rendu hommage aux deux Italiens lors de la cérémonie de remise des prix.
"First of all congrats to Sara and Andrea. Fully deserved. You proved that mixed doubles players are smarter tactically than singles players 😂. We pushed to the end. We tried to make it…
« Félicitations à Sara et Andrea. Vous le méritez amplement. Vous avez prouvé que les joueurs de double mixte sont plus intelligents tactiquement que les joueurs de simple. Nous nous sommes battus jusqu’au bout. Nous avons essayé de rendre le match compétitif. Ce fut un plaisir de partager le court avec vous. »
Publié le jeudi 21 août 2025 à 11:50