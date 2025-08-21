Avec son double mixte désor­mais condensé sur deux jours, l’US Open avait attiré de nombreuses stars de l’ATP et de la WTA. Mais en finale, ce sont les spécia­listes Sara Errani et Andrea Vavassori qui ont eu le dernier mot face à Casper Ruud et Iga Swiatek (6−3, 5–7, 10–6).

Swiatek a rendu hommage aux deux Italiens lors de la céré­monie de remise des prix.

Iga Swiatek to Errani and Vavassori after the mixed doubles final at the U.S. Open :



"First of all congrats to Sara and Andrea. Fully deserved. You proved that mixed doubles players are smarter tacti­cally than singles players 😂. We pushed to the end. We tried to make it…

« Félicitations à Sara et Andrea. Vous le méritez ample­ment. Vous avez prouvé que les joueurs de double mixte sont plus intel­li­gents tacti­que­ment que les joueurs de simple. Nous nous sommes battus jusqu’au bout. Nous avons essayé de rendre le match compé­titif. Ce fut un plaisir de partager le court avec vous. »