Swiatek choquée par un jour­na­liste : « Quel genre de ques­tion est‐ce ? Que se passe‐t‐il ici ? »

Scène surréa­liste en confé­rence de presse après la victoire d’Iga Swiatek face à Suzan Lamens (66e mondiale), remportée diffi­ci­le­ment en trois sets : 6–1, 4–6, 6–4.
Alors qu’elle répon­dait aux ques­tions des jour­na­listes, la sextuple lauréate en Grand Chelem a été confrontée à une inter­ven­tion pour le moins déconcertante. 

Un jour­na­liste polo­nais lui a demandé si elle avait envi­sagé de mettre des perles dans ses cheveux.


« Quel est ce genre de ques­tion ? Je suis désolée… Si j’ai pensé à mettre des perles dans mes cheveux ? Non. Que se passe‐t‐il ici ? », a répondu Swiatek, décon­certée
Manifestement déroutée par cette ques­tion assez incom­pré­hen­sible, la numéro 2 mondiale n’a pas caché sa stupeur. Le jour­na­liste, quant à lui, a rapi­de­ment quitté la salle.
Une séquence lunaire.

Publié le vendredi 29 août 2025 à 07:13

