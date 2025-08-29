Scène surréaliste en conférence de presse après la victoire d’Iga Swiatek face à Suzan Lamens (66e mondiale), remportée difficilement en trois sets : 6–1, 4–6, 6–4.
Alors qu’elle répondait aux questions des journalistes, la sextuple lauréate en Grand Chelem a été confrontée à une intervention pour le moins déconcertante.
Un journaliste polonais lui a demandé si elle avait envisagé de mettre des perles dans ses cheveux.
« Quel est ce genre de question ? Je suis désolée… Si j’ai pensé à mettre des perles dans mes cheveux ? Non. Que se passe‐t‐il ici ? », a répondu Swiatek, déconcertée
Manifestement déroutée par cette question assez incompréhensible, la numéro 2 mondiale n’a pas caché sa stupeur. Le journaliste, quant à lui, a rapidement quitté la salle.
Une séquence lunaire.
Publié le vendredi 29 août 2025 à 07:13