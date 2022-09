En finale, notam­ment en Grand Chelem tout comme sur le circuit, Iga Swiatek semble habitée. Rapide, créa­tive, puis­sante, la Polonaise oublie l’enjeu pour proposer son meilleur tennis. Ce samedi, elle a confirmé sa place de numéro 1 mondiale en domi­nant en deux manches Ons Jabeur (6−2, 7–6).

Dès le début du duel, Iga a démarré en trombe menant rapi­de­ment 3 à 0. Et même si Ons réagis­sait, cela était insuf­fi­sant pour revenir dans le set (6−3).

Dans la deuxième manche, la Polonaise conti­nuait sur le même rythme, notam­ment en démon­trant que son jeu de jambes est unique au monde et en brea­kant le plus rapi­de­ment possible.

Menée 3 à 0, Ons passer la « 5ème » en redou­blant ses efforts et en sauvant notam­ment une balle de 0–4. Quelques minutes plus tard, presque mira­cu­leu­se­ment, elle parve­nait à recoller au score (4−4).

Le doute s’ins­tal­lait enfin dans la tête de la Polonaise. Menée 15–40 sur son service elle parve­nait à s’en sortir (5−4). Le duel était alors équi­libré même si Jabeur ne parve­nait pas à prendre la « tête ».

Menée 6 à 5, Ons ne craquait pas sur sa remise en jeu écar­tant cette fois une balle de match pour s’of­frir un tie‐break plus que décisif.

Le stade rete­nait alors son souffle, Jabeur parve­nant enfin à prendre les commandes (5−4) avant de craquer quelque secondes plus tard (5−7) offrant son 3ème titre du Grand Chelem pour la Polonaise.

Pour Ons, sans parler de syndrome, deux finales perdues la même année en Grand Chelem, cela est une sacrée épreuve.

Mais Ons a des ressources et ces contre­temps ne vont pas stopper sa montée en puis­sance. Enfin, on l’es­père, tant Ons apporte de la frai­cheur sur le circuit féminin.