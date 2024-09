Cette année à l’US Open, les spec­ta­teurs peuvent se déplacer plus libre­ment dans les tribunes ou même entrer et sortir à chaque fin de jeu, sans être obligés attendre. La numéro 1 mondiale Iga Swiatek a donné son avis sur ce nouveau règle­ment après sa quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale.

« C’est une chose à laquelle nous devons nous adapter, une chose sur laquelle je dois travailler pour me concen­trer au bon endroit. Je continue à attendre que les gens derrière mon adver­saire s’ar­rêtent parce que je veux voir clai­re­ment où la balle est lancée, sans rater aucun mouve­ment. C’est le seul moment où je dois attendre, mais les arbitres de chaise le permettent, alors j’es­père que cela restera ainsi. Cela ne me dérange pas que les gens se déplacent, surtout dans un stade aussi grand. Je pense que l’on peut rester concentré, même si dans des stades plus petits, c’est peut‐être plus diffi­cile parce que la foule est plus proche, mais je ne sais pas. Jusqu’à présent, j’ai joué deux tour­nois avec cette règle et je n’ai pas perdu ma concen­tra­tion, donc ça va. »