Dans le tennis, les choses vont très vite, Iga Swiatek l’a bien compris. En difficulté sur la terre battue, sa surface fétiche, avec aucun trophée remporté, une première depuis son explosion en 2020, la numéro deux mondiale a parfaitement rebondi.
A Wimbledon, la Polonaise a remporté son premier titre sur gazon, avec un cinglant 6–0, 6–0 en finale contre Amanda Anisimova et s’est adjugée le WTA 1000 de Cincinnati. Suffisant pour se remettre la tête à l’endroit et aborder l’US Open parmi les favorites. En conférence de presse, la sextuple championne en Grand Chelem est revenue sur ce nouvel élan de sa saison.
« Je me suis très bien préparée pendant la pré‐saison et j’ai appris beaucoup de nouvelles choses en Australie. La saison a ensuite été un peu plus compliquée à d’autres égards et je n’étais pas en mesure de remporter des tournois. J’ai retrouvé mon niveau après Roland‐Garros et j’ai mis en pratique à Wimbledon et à Cincinnati tout ce que j’avais appris pendant la pré‐saison. Nous verrons bien ce qui se passera ici, dans ce tournoi », a commenté Swiatek, dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le dimanche 24 août 2025 à 14:11