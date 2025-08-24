Dans le tennis, les choses vont très vite, Iga Swiatek l’a bien compris. En diffi­culté sur la terre battue, sa surface fétiche, avec aucun trophée remporté, une première depuis son explo­sion en 2020, la numéro deux mondiale a parfai­te­ment rebondi.

A Wimbledon, la Polonaise a remporté son premier titre sur gazon, avec un cinglant 6–0, 6–0 en finale contre Amanda Anisimova et s’est adjugée le WTA 1000 de Cincinnati. Suffisant pour se remettre la tête à l’en­droit et aborder l’US Open parmi les favo­rites. En confé­rence de presse, la sextuple cham­pionne en Grand Chelem est revenue sur ce nouvel élan de sa saison.

« Je me suis très bien préparée pendant la pré‐saison et j’ai appris beau­coup de nouvelles choses en Australie. La saison a ensuite été un peu plus compli­quée à d’autres égards et je n’étais pas en mesure de remporter des tour­nois. J’ai retrouvé mon niveau après Roland‐Garros et j’ai mis en pratique à Wimbledon et à Cincinnati tout ce que j’avais appris pendant la pré‐saison. Nous verrons bien ce qui se passera ici, dans ce tournoi », a commenté Swiatek, dans des propos relayés par Punto de Break.