Le report de Roland-Garros à l’automne (20 septembre au 4 octobre), soit une semaine après l’US Open (31 août au 13 septembre) n’en finit plus de faire parler. Au cours d’une vidéoconférence, Taro Daniel et John Millman ont échangé sur le sujet.

Pour l’Australien, il lui semble difficile d’avoir deux tournois du Grand Chelem au meilleur des sets sets en un mois. Le Japonais a alors suggéré que les deux événements optent, exceptionnellement, pour le format au meilleur des trois manches. Une idée qui risque de susciter encore de nombreuses réactions. En attendant, le Grand Chelem new-yorkais n’a pas écarté l’idée de décaler à son tour son édition 2020.

They spoke about RG moving to September and Millman says it’s tough to have two best-of-five tournaments held in a month, Daniel suggests maybe they move to best-of-three in that case ? (Cc : @BenRothenberg) pic.twitter.com/bpqpPWu5gt

— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) March 20, 2020