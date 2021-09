Le clan Djokovic fait géné­ra­le­ment preuve de géné­ro­sité avec les autres joueurs du circuit. Il l’a prouvé encore une fois en invi­tant le jeune Italien, Lorenzo Musetti, à s’en­traîner dans la grand villa qu’il occupe pendant l’US Open. L’entraîneur de Musetti, Simone Tartarini, raconte pour Ubitennis.

« Hier (mercredi), nous discu­tions avec Edoardo Artaldi (l’agent de Djokovic) des prévi­sions météo­ro­lo­giques défa­vo­rables, puis il nous a suggéré d’aller nous entraîner avec eux, car heureu­se­ment ils ont un terrain couvert. L’idée a été immé­dia­te­ment partagée par Vajda et Nole. Et main­te­nant nous sommes dans ce bel endroit du New Jersey, une magni­fique villa avec un immense parc et un terrain couvert, propriété d’un parti­cu­lier que l’on pour­rait définir comme riche (rires, ndlr), où Nole est invitée pendant le tournoi », a confié le coach du 60e mondial, qui affronte Reilly Opelka ce jeudi au 2e tour.