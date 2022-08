Taylor Fritz a de l’humour : « C’est une bonne chose pour tous les joueurs si Novak n’est pas dans le tableau de l’US Open (sourire) »

L’Américain, vain­queur solide de Kyrgios, a été inter­rogé sur le cas Djokovic. Il a tenté d’y répondre avec sincé­rité mais aussi avec « humour » pour détendre l’atmosphère.

« C’est diffi­cile pour moi d’avoir un avis tranché. D’un côté, je pense qu’il est diffi­cile de faire des excep­tions aux règles pour certaines personnes. En même temps, nous ne sommes pas le pays le plus sûr au niveau du respect des règles autour du COVID en général. Il semble­rait donc possible de laisser le meilleur joueur du monde venir jouer à l’US Open. Mais comme je l’ai dit, en même temps, c’est contra­dic­toire, parce que je ne sais pas comment je me sens à l’idée de faire des excep­tions spéciales pour une seule personne, juste à cause de son statut » a déclaré Taylor avant de revenir avec une pointe d’hu­mour sur l’as­pect pure­ment sportif. a déclaré Taylor avant de revenir avec de l’hu­mour sur l’as­pect pure­ment sportif.

« C’est une bonne chose pour tous les joueurs si Novak n’est pas dans le tableau. Novak est l’une des seules personnes sur le circuit que je n’ai jamais battu »