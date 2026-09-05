Taylor Fritz a peut‐être laissé passer une grosse opportunité, dans une partie de tableau très ouverte.
Alors qu’il menait deux sets à zéro, l’Américain a été totalement renversé par Francisco Cerundolo (25e mondial) au troisième tour de l’US Open : 3–6, 4–6, 6–3, 6–4, 6–4. en 3h42 de jeu.
En conférence de presse après sa défaite, le finaliste du tournoi en 2024 n’a vraiment pas caché sa déception.
« Je ne sais même pas quoi dire. Je n’ai vraiment envie de parler à personne, ni de voir qui que ce soit. J’ai juste besoin de m’éloigner quelques jours et de me remettre au travail. Je ne sais pas comment j’ai pu laisser ça arriver aujourd’hui (samedi) », a déclaré le 10e joueur mondial, la tête basse.
Taylor Fritz after his loss to Francisco Cerundolo at the U.S. Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2026
“On the scale of your disappointment, is it pretty high ? Given the way you were playing.”
Taylor : “I mean yeah. I don’t even know what to say. I don’t really want to talk to anybody, see anybody. I kind of just… pic.twitter.com/DzUH8aZPfg
Une surprise de plus à l’US Open et une grosse désillusion pour l’un des prétendants au titre.
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 23:32