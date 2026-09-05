Taylor Fritz a peut‐être laissé passer une grosse oppor­tu­nité, dans une partie de tableau très ouverte.

Alors qu’il menait deux sets à zéro, l’Américain a été tota­le­ment renversé par Francisco Cerundolo (25e mondial) au troi­sième tour de l’US Open : 3–6, 4–6, 6–3, 6–4, 6–4. en 3h42 de jeu.

En confé­rence de presse après sa défaite, le fina­liste du tournoi en 2024 n’a vrai­ment pas caché sa déception.

« Je ne sais même pas quoi dire. Je n’ai vrai­ment envie de parler à personne, ni de voir qui que ce soit. J’ai juste besoin de m’éloigner quelques jours et de me remettre au travail. Je ne sais pas comment j’ai pu laisser ça arriver aujourd’hui (samedi) », a déclaré le 10e joueur mondial, la tête basse.

Taylor Fritz after his loss to Francisco Cerundolo at the U.S. Open



“On the scale of your disap­point­ment, is it pretty high ? Given the way you were playing.”



Taylor : “I mean yeah. I don’t even know what to say. I don’t really want to talk to anybody, see anybody. I kind of just… pic.twitter.com/DzUH8aZPfg — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2026

Une surprise de plus à l’US Open et une grosse désillu­sion pour l’un des préten­dants au titre.