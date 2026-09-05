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Taylor Fritz, après son élimi­na­tion : « Je n’ai vrai­ment envie de parler à personne, ni de voir qui que ce soit »

Par
Baptiste Mulatier
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Taylor Fritz a peut‐être laissé passer une grosse oppor­tu­nité, dans une partie de tableau très ouverte. 

Alors qu’il menait deux sets à zéro, l’Américain a été tota­le­ment renversé par Francisco Cerundolo (25e mondial) au troi­sième tour de l’US Open : 3–6, 4–6, 6–3, 6–4, 6–4. en 3h42 de jeu. 

En confé­rence de presse après sa défaite, le fina­liste du tournoi en 2024 n’a vrai­ment pas caché sa déception. 

« Je ne sais même pas quoi dire. Je n’ai vrai­ment envie de parler à personne, ni de voir qui que ce soit. J’ai juste besoin de m’éloigner quelques jours et de me remettre au travail. Je ne sais pas comment j’ai pu laisser ça arriver aujourd’hui (samedi) », a déclaré le 10e joueur mondial, la tête basse. 

Une surprise de plus à l’US Open et une grosse désillu­sion pour l’un des préten­dants au titre. 

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 23:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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