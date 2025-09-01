AccueilUS OpenTaylor Fritz, avant d'affronter Novak Djokovic : "C'est un adversaire très intimidant...
Taylor Fritz, avant d’af­fronter Novak Djokovic : « C’est un adver­saire très inti­mi­dant à jouer en quarts de finale, mais parfois il n’est pas dans son meilleur jour »

Par Thomas S

Mené 10 à 0 dans ses confron­ta­tions avec Novak Djokovic, Taylor Fritz a essayé de trouver des motifs d’es­poir lors de sa confé­rence de presse avant leur duel en quarts de finale de l’US Open, prévu dans la nuit de mardi à mercredi (pas avant 3h du matin). 

« La dernière fois que nous avons joué (en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai en octobre dernier), il a obtenu beau­coup de points gratuits grâce à son service. J’ai fait un très bon travail avec mon retour, non seule­ment avec les retours dans le court, mais aussi avec les balles profondes. J’ai joué un match très solide. Son niveau est très élevé, c’est un adver­saire très inti­mi­dant à jouer en huitième de finale, mais parfois il n’est pas dans son meilleur jour. »

Publié le lundi 1 septembre 2025 à 22:09

