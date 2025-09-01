Mené 10 à 0 dans ses confrontations avec Novak Djokovic, Taylor Fritz a essayé de trouver des motifs d’espoir lors de sa conférence de presse avant leur duel en quarts de finale de l’US Open, prévu dans la nuit de mardi à mercredi (pas avant 3h du matin).
« La dernière fois que nous avons joué (en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai en octobre dernier), il a obtenu beaucoup de points gratuits grâce à son service. J’ai fait un très bon travail avec mon retour, non seulement avec les retours dans le court, mais aussi avec les balles profondes. J’ai joué un match très solide. Son niveau est très élevé, c’est un adversaire très intimidant à jouer en huitième de finale, mais parfois il n’est pas dans son meilleur jour. »
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 22:09