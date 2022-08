Taylor Fritz a été éliminé au premier tour à la surprise géné­rale dans la nuit par son compa­triote Brandon Holt (303ème mondial) en quatre manches (6/7(3), 7/6(1), 6⁄ 3 , 6⁄ 4 ).

Son conscrit, peu connu du grand public, était invité par l’organisation et sorti des quali­fi­ca­tions. D’ailleurs, on peut dire que le tennis coule dans ses veines car il est le fils de la cham­pionne améri­caine double lauréate de l’US Open (1979 et 1981), une certaine Tracy Austin.

« Ouais, ça craint. Je veux dire, c’est horrible. Je jouais vrai­ment bien. J’avais de grands espoirs. Je me sens comme un idiot d’avoir pensé que je pouvais gagner ce truc, gagner l’US Open. Je ne peux pas sortir et jouer un match comme ça. Ça craint. Je me sens mal. » a expliqué Taylor Fritz, dépite de devoir déjà quitté la grosse pomme.