On le sait l’US Open a donc décidé de changer les règles du double mixte.

Dorénavant l’épreuve aura lieu la semaine des quali­fi­ca­tion. Elle ne sera pas réservé qu’aux spécia­listes du double et son format sera plus funk. Seize paires parti­ci­pe­ront à ce tournoi : huit sur la base de leurs clas­se­ments combinés en simple et huit grâce à des invitations.

Le format sera de deux sets de quatre jeux (tie‐break à 4–4). Les avan­tages sont supprimés et le troi­sième set éven­tuel sera un tie‐break de dix points.

Seule la finale sera jouée en deux sets de six jeux, sans que les autres règles ne changent.

Si les spécia­listes crient au scan­dale, les « stars » du tour sont plus enthou­siastes comme l’a exprimé derniè­re­ment Taylor Fritz

“Mixed doubles isn’t adding that much to the slams. It’s not crea­ting a lot of excitement…people will be more excited to watch it with the top singles players playing toge­ther.”



Taylor Fritz supports the recent @usopen mixed dubs revamp and says he’ll likely compete it in ! pic.twitter.com/tKxokxYc0f