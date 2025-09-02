Confronté à une montagne nommée Novak Djokovic pour une place en demi‐finales de l’US Open (pas avant 2h30 cette nuit), Taylor Fritz a toutes les raisons d’être inquiet alors qu’il n’a jamais battu le Serbe en 10 confron­ta­tions. Mais l’Américain préfère retenir le positif de toutes ces défaites avant d’es­sayer de créer l’ex­ploit de sa carrière.

« Dans ma tête, je ne pense pas à toutes les défaites que j’ai subies contre Novak. J’étais loin d’avoir le niveau que j’ai aujourd’hui. Ce dont je me souviens le mieux, c’est lorsque nous nous sommes affrontés lors des finales de l’ATP (défaite 7–6, 7–6 en 2022). Je sais que lors de nos derniers matches, j’ai eu des occa­sions mais je n’ai pas su profiter des moments impor­tants. C’est ce qui fait que les meilleurs sont les meilleurs. Ils ne vous donnent pas la victoire dans ces moments‐là. »