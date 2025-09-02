AccueilUS OpenTaylor Fritz, opposé à sa bête noire, Djokovic, en quarts de finale...
US Open

Taylor Fritz, opposé à sa bête noire, Djokovic, en quarts de finale : « Dans ma tête, je ne repense pas à toutes les défaites que j’ai subies contre Novak. J’étais loin d’avoir le niveau que j’ai aujourd’hui »

Thomas S
Par Thomas S

-

135
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Confronté à une montagne nommée Novak Djokovic pour une place en demi‐finales de l’US Open (pas avant 2h30 cette nuit), Taylor Fritz a toutes les raisons d’être inquiet alors qu’il n’a jamais battu le Serbe en 10 confron­ta­tions. Mais l’Américain préfère retenir le positif de toutes ces défaites avant d’es­sayer de créer l’ex­ploit de sa carrière. 

« Dans ma tête, je ne pense pas à toutes les défaites que j’ai subies contre Novak. J’étais loin d’avoir le niveau que j’ai aujourd’hui. Ce dont je me souviens le mieux, c’est lorsque nous nous sommes affrontés lors des finales de l’ATP (défaite 7–6, 7–6 en 2022). Je sais que lors de nos derniers matches, j’ai eu des occa­sions mais je n’ai pas su profiter des moments impor­tants. C’est ce qui fait que les meilleurs sont les meilleurs. Ils ne vous donnent pas la victoire dans ces moments‐là. »

Publié le mardi 2 septembre 2025 à 17:07

Article précédent
Georgios Frangulis, petit ami d’Aryna Sabalenka et nouvel associé de Novak Djokovic : « Lorsque l’op­por­tu­nité d’in­vestir s’est présentée, il a tout de suite été séduit par le projet. C’était une évidence »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.