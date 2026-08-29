Taylor Fritz, l’un des outsiders de cet US Open et finaliste de l’édition 2024, où il avait été battu par Jannik Sinner, s’est exprimé lors du Media Day sur le cas Carlos Alcaraz et son retour de blessure.
L’Américain estime que si l’Espagnol décide de s’aligner au départ du tournoi, c’est qu’il se sent suffisamment en forme pour le faire. Selon lui, Alcaraz pourrait également profiter des premiers tours pour retrouver progressivement du rythme, monter en puissance et reprendre confiance.
Et comme le résume le numéro huit mondial, le pire qui puisse lui arriver serait finalement de perdre. À ses yeux, déclarer forfait et ne pas participer au tournoi reviendrait presque au même.
« Je pense que mon avis va probablement vous surprendre, mais au fond, qu’est-ce qu’il pourrait faire d’autre ? S’il se sent suffisamment en forme pour jouer, pourquoi ne pas tenter sa chance ? C’est mon opinion.Ce n’est évidemment pas facile, mais si vous parvenez à passer les premiers tours, vous commencez à retrouver le rythme, à être en condition pour les matchs et à reprendre confiance. À partir de là, il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas retrouver une bonne forme et jouer à un très haut niveau. Ensuite, qui sait jusqu’où il peut aller ?Mais pour moi, s’il se sent suffisamment en forme, autant tenter le coup. Quel est le pire qui puisse arriver ? Perdre. Et finalement, ne pas disputer le tournoi revient presque au même que perdre, à mon avis » a déclaré Fritz.
Publié le samedi 29 août 2026 à 12:21