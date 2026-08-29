Taylor Fritz, l’un des outsi­ders de cet US Open et fina­liste de l’édition 2024, où il avait été battu par Jannik Sinner, s’est exprimé lors du Media Day sur le cas Carlos Alcaraz et son retour de blessure.

L’Américain estime que si l’Espagnol décide de s’aligner au départ du tournoi, c’est qu’il se sent suffi­sam­ment en forme pour le faire. Selon lui, Alcaraz pour­rait égale­ment profiter des premiers tours pour retrouver progres­si­ve­ment du rythme, monter en puis­sance et reprendre confiance.

Et comme le résume le numéro huit mondial, le pire qui puisse lui arriver serait fina­le­ment de perdre. À ses yeux, déclarer forfait et ne pas parti­ciper au tournoi revien­drait presque au même.

🎙️ Taylor Fritz about Carlos Alcaraz playing the US Open with no compe­ti­tive tennis in four months :



🇺🇸: “I think my take’s probably going to surprise you because it’s like — what else would he do ? If he feels he’s healthy enough to play, why not play ? And that’s my opinion. It’s… pic.twitter.com/mr3Zcr6QPt — Alcaraz Daily (@alcarazdaily) August 28, 2026

« Je pense que mon avis va proba­ble­ment vous surprendre, mais au fond, qu’est-ce qu’il pour­rait faire d’autre ? S’il se sent suffi­sam­ment en forme pour jouer, pour­quoi ne pas tenter sa chance ? C’est mon opinion.Ce n’est évidem­ment pas facile, mais si vous parvenez à passer les premiers tours, vous commencez à retrouver le rythme, à être en condi­tion pour les matchs et à reprendre confiance. À partir de là, il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas retrouver une bonne forme et jouer à un très haut niveau. Ensuite, qui sait jusqu’où il peut aller ?Mais pour moi, s’il se sent suffi­sam­ment en forme, autant tenter le coup. Quel est le pire qui puisse arriver ? Perdre. Et fina­le­ment, ne pas disputer le tournoi revient presque au même que perdre, à mon avis » a déclaré Fritz.