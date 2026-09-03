Balayé par le lucky loser chinois, Yunchaokete Bu (124e), dès le premier tour de l’US Open (6−2, 6–1, 6–1), Rafael Jodar n’a cherché aucune excuse.

Le nouveau phéno­mène du circuit, 13e mondial, s’est néan­moins un peu tendu quand un jour­na­liste l’a inter­rogé sur le sujet sensible de ses lacets, qui lui a valu de nombreuses critiques ces derniers mois.

Rafa Jodar was asked about people online discus­sing his shoe­laces brea­king during matches and if he’s more aware now of how he might be perceived online



“Tough one. I’m sure you’ve probably seen online throu­ghout the year some people talking about how your shoe­laces break and… pic.twitter.com/jp87erA4KE — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2026

Journaliste : « Question diffi­cile. Je suis sûr que vous avez proba­ble­ment vu, tout au long de l’année, des gens parler sur Internet de la façon dont vos lacets se cassent et d’autres choses de ce genre. Je me demande simple­ment : êtes‐vous désor­mais plus conscient de la façon dont vous serez perçu sur Internet en fonc­tion de ce que vous dites ? »

Rafael Jodar : « C’est quoi la ques­tion ? »

Modérateur : « Ça concer­nait les retards pendant les matchs. »

Rafael Jodar : « Mes lacets ne se sont pas cassés aujourd’hui. Alors, la ques­tion ? C’est quoi la ques­tion ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas la ques­tion. »

Journaliste : « Désolé, je suis sûr que quand vos lacets se cassaient, vous avez remarqué que beau­coup de gens en parlaient sur Internet. Je me demande si vous crai­gnez que, lorsque vous évoquez votre condi­tion physique… les gens puissent penser que vous cher­chez des excuses, en somme ?

Rafael Jodar : « Ça n’a pas de sens. »

Modérateur : « Nous pouvons passer à la ques­tion suivante. »