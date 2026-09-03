Balayé par le lucky loser chinois, Yunchaokete Bu (124e), dès le premier tour de l’US Open (6−2, 6–1, 6–1), Rafael Jodar n’a cherché aucune excuse.
Le nouveau phénomène du circuit, 13e mondial, s’est néanmoins un peu tendu quand un journaliste l’a interrogé sur le sujet sensible de ses lacets, qui lui a valu de nombreuses critiques ces derniers mois.
Rafa Jodar was asked about people online discussing his shoelaces breaking during matches and if he’s more aware now of how he might be perceived online— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2026
“Tough one. I’m sure you’ve probably seen online throughout the year some people talking about how your shoelaces break and… pic.twitter.com/jp87erA4KE
Journaliste : « Question difficile. Je suis sûr que vous avez probablement vu, tout au long de l’année, des gens parler sur Internet de la façon dont vos lacets se cassent et d’autres choses de ce genre. Je me demande simplement : êtes‐vous désormais plus conscient de la façon dont vous serez perçu sur Internet en fonction de ce que vous dites ? »
Rafael Jodar : « C’est quoi la question ? »
Modérateur : « Ça concernait les retards pendant les matchs. »
Rafael Jodar : « Mes lacets ne se sont pas cassés aujourd’hui. Alors, la question ? C’est quoi la question ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas la question. »
Journaliste : « Désolé, je suis sûr que quand vos lacets se cassaient, vous avez remarqué que beaucoup de gens en parlaient sur Internet. Je me demande si vous craignez que, lorsque vous évoquez votre condition physique… les gens puissent penser que vous cherchez des excuses, en somme ?
Rafael Jodar : « Ça n’a pas de sens. »
Modérateur : « Nous pouvons passer à la question suivante. »
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 10:56