Tension entre Swiatek et un jour­na­liste : « Qu’est‐ce que vous faites ici ? Vous semblez avoir besoin d’une pause mentale »

Par Baptiste Mulatier

Battue en quarts de finale de l’US Open par Amanda Anisimova (6−3, 6–4), qu’elle avait pulvé­risée en finale de Wimbledon (6−0, 6–0), Iga Swiatek a ensuite eu un échange tendu avec un jour­na­liste en confé­rence de presse. En voici la retranscription :

Journaliste : « D’une manière géné­rale, vous avez beau­coup joué ces dernières semaines : Wimbledon, les tour­nois améri­cains qui ont précédé celui‐ci, et main­te­nant celui‐ci. Êtes‐vous fati­guée en ce moment ?« 
Swiatek : « Eh bien, je ne sais pas. Ce n’est pas comme si mes matchs ici avaient été épui­sants.« 
Journaliste : « Avez‐vous besoin d’une pause mentale ? Je ne parle pas de la défaite en tant que telle.« 
Swiatek : « Pourquoi dites‐vous cela ?« 
Journaliste : « Je me posais simple­ment la ques­tion. C’est juste beau­coup de matchs d’af­filée. Avez‐vous hâte de faire une pause ?« 
Swiatek : « Eh bien, parlez‐en aux personnes respon­sables du calen­drier. Avez‐vous besoin d’une pause mentale ?« 
Journaliste : « Pardon ?« 
Swiatek : « Vous semblez avoir besoin d’une pause mentale.« 
Journaliste : « Oui, c’est vrai.« 
Swiatek : « Alors, qu’est‐ce que vous faites ici ?« 
Journaliste : « Je dois aller jusqu’à la fin du tournoi.« 
Swiatek : « Bonne chance. »

Ambiance.

Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 08:44

