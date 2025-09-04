Battue en quarts de finale de l’US Open par Amanda Anisimova (6−3, 6–4), qu’elle avait pulvérisée en finale de Wimbledon (6−0, 6–0), Iga Swiatek a ensuite eu un échange tendu avec un journaliste en conférence de presse. En voici la retranscription :
Journaliste : « D’une manière générale, vous avez beaucoup joué ces dernières semaines : Wimbledon, les tournois américains qui ont précédé celui‐ci, et maintenant celui‐ci. Êtes‐vous fatiguée en ce moment ?«
Swiatek : « Eh bien, je ne sais pas. Ce n’est pas comme si mes matchs ici avaient été épuisants.«
Journaliste : « Avez‐vous besoin d’une pause mentale ? Je ne parle pas de la défaite en tant que telle.«
Swiatek : « Pourquoi dites‐vous cela ?«
Journaliste : « Je me posais simplement la question. C’est juste beaucoup de matchs d’affilée. Avez‐vous hâte de faire une pause ?«
Swiatek : « Eh bien, parlez‐en aux personnes responsables du calendrier. Avez‐vous besoin d’une pause mentale ?«
Journaliste : « Pardon ?«
Swiatek : « Vous semblez avoir besoin d’une pause mentale.«
Journaliste : « Oui, c’est vrai.«
Swiatek : « Alors, qu’est‐ce que vous faites ici ?«
Journaliste : « Je dois aller jusqu’à la fin du tournoi.«
Swiatek : « Bonne chance. »
Ambiance.
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 08:44