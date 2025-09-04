Battue en quarts de finale de l’US Open par Amanda Anisimova (6−3, 6–4), qu’elle avait pulvé­risée en finale de Wimbledon (6−0, 6–0), Iga Swiatek a ensuite eu un échange tendu avec un jour­na­liste en confé­rence de presse. En voici la retranscription :

Journaliste : « D’une manière géné­rale, vous avez beau­coup joué ces dernières semaines : Wimbledon, les tour­nois améri­cains qui ont précédé celui‐ci, et main­te­nant celui‐ci. Êtes‐vous fati­guée en ce moment ?«

Swiatek : « Eh bien, je ne sais pas. Ce n’est pas comme si mes matchs ici avaient été épui­sants.«

Journaliste : « Avez‐vous besoin d’une pause mentale ? Je ne parle pas de la défaite en tant que telle.«

Swiatek : « Pourquoi dites‐vous cela ?«

Journaliste : « Je me posais simple­ment la ques­tion. C’est juste beau­coup de matchs d’af­filée. Avez‐vous hâte de faire une pause ?«

Swiatek : « Eh bien, parlez‐en aux personnes respon­sables du calen­drier. Avez‐vous besoin d’une pause mentale ?«

Journaliste : « Pardon ?«

Swiatek : « Vous semblez avoir besoin d’une pause mentale.«

Journaliste : « Oui, c’est vrai.«

Swiatek : « Alors, qu’est‐ce que vous faites ici ?«

Journaliste : « Je dois aller jusqu’à la fin du tournoi.«

Swiatek : « Bonne chance. »

Video of the situa­tion. pic.twitter.com/wIFgI5MGgS — José Morgado (@josemorgado) September 4, 2025

Ambiance.