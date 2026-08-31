Particulièrement attendu suite à son premier sacre en Masters 1000 récem­ment décroché à Cincinnati, Arthur Fils s’est incliné dès le premier tour de l’US Open.

Certes pas gâté par le tirage au sort en héri­tant de Stefanos Tsitsipas, le Français a complè­te­ment perdu le fil de la rencontre alors qu’il menait 6–4, 5–2 après un peu plus d’une heure de jeu.

Probablement surpris par le Grec, qui a d’un coup trouvé son rythme et commis moins de fautes directes, le protégé de Goran Ivanisevic n’est jamais parvenu à s’adapter et a clai­re­ment manquée d’idée en faisant preuve de beau­coup de précipitations.

Battu 4–6, 7–6(3), 6–1, 6–4, en 2h55 de jeu, Arthur Fils confirme donc toutes ses diffi­cultés dans les tour­nois du Grand Chelem où il n’a jamais fait mieux qu’un huitième de finale.

ARTHUR FILS ÉLIMINÉ D’ENTRÉE À NEW YORK 🤯



Petite sensa­tion à l’US Open, le n°1 fran­çais s’in­cline en quatre sets dès le 1er tour face à Tsitsipas (4−6, 7–6, 6–1, 6–4) #HomeOfTennis pic.twitter.com/WO16F0Cehf — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 31, 2026

Une défaite forcé­ment très dur à avaler pour Arthur qui avait de grandes ambi­tions à Flushing Meadows.