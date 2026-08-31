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Terrible douche froide pour Arthur Fils, renversé par Tsitsipas dès le premier tour

Par
Thomas S
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Particulièrement attendu suite à son premier sacre en Masters 1000 récem­ment décroché à Cincinnati, Arthur Fils s’est incliné dès le premier tour de l’US Open.

Certes pas gâté par le tirage au sort en héri­tant de Stefanos Tsitsipas, le Français a complè­te­ment perdu le fil de la rencontre alors qu’il menait 6–4, 5–2 après un peu plus d’une heure de jeu. 

Probablement surpris par le Grec, qui a d’un coup trouvé son rythme et commis moins de fautes directes, le protégé de Goran Ivanisevic n’est jamais parvenu à s’adapter et a clai­re­ment manquée d’idée en faisant preuve de beau­coup de précipitations. 

Battu 4–6, 7–6(3), 6–1, 6–4, en 2h55 de jeu, Arthur Fils confirme donc toutes ses diffi­cultés dans les tour­nois du Grand Chelem où il n’a jamais fait mieux qu’un huitième de finale. 

Une défaite forcé­ment très dur à avaler pour Arthur qui avait de grandes ambi­tions à Flushing Meadows. 

Publié le lundi 31 août 2026 à 20:04

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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