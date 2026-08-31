Particulièrement attendu suite à son premier sacre en Masters 1000 récemment décroché à Cincinnati, Arthur Fils s’est incliné dès le premier tour de l’US Open.
Certes pas gâté par le tirage au sort en héritant de Stefanos Tsitsipas, le Français a complètement perdu le fil de la rencontre alors qu’il menait 6–4, 5–2 après un peu plus d’une heure de jeu.
Probablement surpris par le Grec, qui a d’un coup trouvé son rythme et commis moins de fautes directes, le protégé de Goran Ivanisevic n’est jamais parvenu à s’adapter et a clairement manquée d’idée en faisant preuve de beaucoup de précipitations.
Battu 4–6, 7–6(3), 6–1, 6–4, en 2h55 de jeu, Arthur Fils confirme donc toutes ses difficultés dans les tournois du Grand Chelem où il n’a jamais fait mieux qu’un huitième de finale.
ARTHUR FILS ÉLIMINÉ D’ENTRÉE À NEW YORK 🤯— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 31, 2026
Petite sensation à l’US Open, le n°1 français s’incline en quatre sets dès le 1er tour face à Tsitsipas (4−6, 7–6, 6–1, 6–4) #HomeOfTennis pic.twitter.com/WO16F0Cehf
Une défaite forcément très dur à avaler pour Arthur qui avait de grandes ambitions à Flushing Meadows.
Publié le lundi 31 août 2026 à 20:04