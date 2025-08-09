AccueilUS OpenTerrible nouvelle pour Badosa
US Open

Terrible nouvelle pour Badosa

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

7

L’Espagnole Paula Badosa, qui s’est récem­ment confiée sur ses nombreux échecs, doit désor­mais en affronter un nouveau.

En effet, on apprend que l’actuelle 12ᵉ joueuse mondiale déclare forfait pour l’US Open.

Elle avait déjà renoncé, après sa défaite à au premier tour de Wimbledon, au Masters 1000 de Montréal ainsi qu’à celui de Cincinnati.

Un coup dur pour la native de Barcelone, que l’on devait retrouver non seule­ment dans le tableau prin­cipal dames, mais aussi en double mixte aux côtés du Britannique Jack Draper.

Publié le samedi 9 août 2025 à 08:45

Article précédent
Suspension levée pour le coach de Rybakina, Stefano Vukov, accusé de harcèlement
Article suivant
Caroline Garcia, après sa victoire surprise au premier tour : « Je me suis demandé ce que je faisais là »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.