L’Espagnole Paula Badosa, qui s’est récemment confiée sur ses nombreux échecs, doit désormais en affronter un nouveau.
En effet, on apprend que l’actuelle 12ᵉ joueuse mondiale déclare forfait pour l’US Open.
Elle avait déjà renoncé, après sa défaite à au premier tour de Wimbledon, au Masters 1000 de Montréal ainsi qu’à celui de Cincinnati.
Un coup dur pour la native de Barcelone, que l’on devait retrouver non seulement dans le tableau principal dames, mais aussi en double mixte aux côtés du Britannique Jack Draper.
Publié le samedi 9 août 2025 à 08:45