L’Espagnole Paula Badosa, qui s’est récem­ment confiée sur ses nombreux échecs, doit désor­mais en affronter un nouveau.

More bad news for Paula Badosa, who also with­draws from the US Open (after Cincinnati and Canada).

En effet, on apprend que l’actuelle 12ᵉ joueuse mondiale déclare forfait pour l’US Open.

Elle avait déjà renoncé, après sa défaite à au premier tour de Wimbledon, au Masters 1000 de Montréal ainsi qu’à celui de Cincinnati.

Un coup dur pour la native de Barcelone, que l’on devait retrouver non seule­ment dans le tableau prin­cipal dames, mais aussi en double mixte aux côtés du Britannique Jack Draper.