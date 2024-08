Après sa défaite face à Shelton (), il ne reste plus que deux évène­ments à Dominic Thiem avant de ranger sa raquette de joueur pro. L’étape de l’UTS à Francfort et bien sûr le tournoi indoor de Vienne.

Interrogé sur l’idée de retenir la chose quoi lui manquera le plus, l’Autrichien a résumé en quelques mots la quête du champion.

« Je pense que ce qui me manquera le plus, c’est ce senti­ment que l’on éprouve après avoir gagné un grand match. C’est vrai­ment incom­pa­rable. On ne ressent pas vrai­ment ce senti­ment, dans mon cas, en dehors du tennis, parce que c’est comme un vrai moment d’eu­phorie. C’est un peu comme être sous l’effet de drogues, j’ima­gine. Je veux dire, je sais que ce senti­ment ne reviendra proba­ble­ment pas, donc c’est certai­ne­ment aussi celui qui va me manquer le plus »