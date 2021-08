S’exprimant au Kronen Zeitung, le joueur autri­chien a fait part de sa décep­tion de ne pas pouvoir défendre les couleurs de son pays chez lui : « C’est très dur de rater l’US Open, mais sans aucun doute ce qui me fait le plus mal, c’est de manquer la finale de la Coupe Davis à Innsbruck. Il est possible que ce genre de chose n’ar­rive qu’une fois dans ma vie et je ne pourrai pas être présent pour le grand événe­ment » a déclaré le cham­pion autri­chien dont les droits sont gérés par Kosmos, la même société qui orga­nise la nouvelle Coupe Davis.

Une fois ces larmes de croco­diles séchées, Dominic a fait un pronostic concer­nant l’US Open : « Il ne fait aucun doute que Djokovic est le grand favori. Il a une excel­lente occa­sion de remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem la même année. La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 1969 lorsque Rod Laver l’a fait. Novak est devant la plus grande oppor­tu­nité de son vie pour y parvenir »