Lors du média day, Dominic Thiem a été interrogé sur le contrôle positif de Benoit Paire. L’Autrichien, loin d’être inquiet, a eu une réponse assez limpide concernant cet incident : « Comme il y a tellement de gens impliqués dans ce tournoi, la possibilité que quelqu’un soit positif est assez élevée. Je souhaite juste le meilleur à Benoit. Espérons que personne d’autre ne soit également positif. C’est la chose la plus importante. Je pense qu’il n’y a pas d’endroit plus sûr dans le monde en ce moment qu’ici. Sauf peut-être si vous pouvez vous enfermer quelque part dans une grotte ou je ne sais pas, au milieu de la mer. Sinon, c’est super sûr ici. Nous sommes dans une bulle. Mais quelque chose peut encore arriver, comme vous avez pu le voir avec Benoit. Nous espérons que personne d’autre n’est infecté. Mais de manière générale, c’est très sûr et très strict. »