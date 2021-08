tenant du titre à Flushing Meadows et absent de cette éditon 2021 pour une bles­sure au poignet, Dominic Thiem a été inter­rogé par Tennis Channel sur le match entre Andy Murray et Stefanos Tsitsipas ainsi que sur la polé­mique des pauses déclen­chée par le Grec qui met parfois près de 10 minutes à revenir sur le court. Selon l’Autrichien, il devrait logi­que­ment exister une limite de temps.

« Tout d’abord, c’était un match d’enfer. Super pour le tennis. C’est aussi agréable de voir que l’at­mo­sphère se réchauffe de temps en temps. Mais j’ai vu la plupart du match et je peux tota­le­ment comprendre Andy. Mais mon point de vue est que, surtout avec les condi­tions à New‐York, vous devez pouvoir sortir lors d’un match en cinq sets au moins deux fois parce que vous avez juste besoin de changer de caleçon. Il n’y a aucun moyen d’éviter cela, surtout si vous trans­pirez beau­coup. Mais il devrait y avoir une limite de temps pour cela, car si vous allez changer tous vos vête­ments, cela ne prend pas long­temps, 3–4 minutes, maximum 5, donc il devrait y avoir une limite de temps pour cela. J’ai entendu la confé­rence de presse d’Andy et il avait raison. Cela refroidit juste votre corps et vous devenez raide et ce n’est pas facile du tout. »