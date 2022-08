Dominic Thiem a répondu aux ques­tions de l’ATP d’au­tant qu’il sera présent à l’US Open avec un capital confiance qui n’est pas au zénith. Heureusement, depuis sa bles­sure et son titre en 2021, l’Autrichien a pris un peu de hauteur comme il l’a expliqué.

« La leçon que j’ai apprise de mon titre en 2021, c’est qu’il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, même quand on ne pense pas qu’il y en ait, même quand les choses deviennent vrai­ment diffi­ciles, qu’il y a beau­coup de douleur et qu’on pense qu’il n’y a pas d’issue. J’avais ce senti­ment à peu près au sommet lorsque j’ai commencé à souf­frir de douleurs au poignet l’été dernier, mais je me suis ensuite souvenu de cette expé­rience. Après un certain temps, vous savez qu’il y a toujours un moyen de faire un pas en avant. Voir ces petites choses posi­tives est vrai­ment impor­tant, pas seule­ment dans le tennis, mais dans la vie en général »

Dominic Thiem est invité cette année car son clas­se­ment n’est pas suffi­sant pour rentrer dans le tableau. Il affronte ce soir Pablo Carreno Busta où il devra jouer son meilleur niveau pour parvenir à inquiéter l’Espagnol.