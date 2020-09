Gagner un premier titre du Grand Chelem est un accomplissement dans une carrière d’un champion de tennis d’autant qu’il existe beaucoup de joueurs qui en possédaient le talent et qui ne l’ont pas fait. Dominic Thiem, déjà trois fois finalistes, le savait en entrant sur le court.

Ce succès est donc très important pour lui comme il l’a expliqué calmement lors de sa conférence d’après match : « J’ai certainement atteint un objectif de vie, un rêve que j’ai eu pendant de très nombreuses années. Bien sûr, enfant aussi, quand j’ai commencé à jouer au tennis. Mais à l’époque, c’est si loin. Puis je me suis rapproché de plus en plus du sommet. À un moment donné, j’ai réalisé que, Wow, peut-être qu’un jour je pourrais vraiment gagner l’un des quatre plus grands titres du Grand Chelem. J’ai énormément travaillé pour me donner cette chance. Je veux dire que ma vie était consacré à cela. Maintenant je l’ai fait. C’est donc un grand accomplissement. Ce n’est pas uniquement une réussite personnelle, c’est aussi le succès de toute mon équipe, de toute ma famille«