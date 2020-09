Dominic Thiem affrontera donc Daniil Medvedev pour une place en finale, ce serait la 4ème pour l’Autrichien en Grand Chelem. Il a été forcément interrogé en conférence de presse sur son adversaire : « Atteindre les demi-finales dans ces circonstances, c’est une vraie satisfaction. Je connais bien Daniil, je le regarde souvent jouer. Comme je n’ai pas pu voir sa finale en direct car j’était en plein « jet lag » je l’ai fait sur Youtube. Et je dois avouer qu’il était impressionnant. Et c’est je pense l’un des plus belles finales de Grand Chelem que j’ai vu dernièrement. C’était vraiment un match incroyable »