Interrogé lors de son média day concernant l’enchainement rapide entre l’US Open et Roland-Garros où il sera l’un des favoris, l’autrichien a répondu avec sincérité estimant qu’il ne devrait pas y avoir de problèmes : « C’est vrai qu’il s’agit d’une nouvelle situation, mais ça se passe de la même manière que lorsqu’il faut enchaîner Wimbledon après Roland-Garros. Je vous rappelle que l’on a finalement que trois semaines entre ces deux évènements. C’est donc possible. Bien sur ce sera plus difficile car il y a le voyage, le décalage horaire, le changement de continent. Nous verrons. Ce sera un nouveau défi pour tous les joueurs. Ce sera probablement même un avantage pour les joueurs qui ne font pas aussi bien ici à New York, car ils vont être plus frais et mieux préparés pour Roland-Garros. Mais on verra. C’est une situation nouvelle, comme je l’ai dit, aussi pour moi. Je ne sais pas comment je vais y faire face »