Une finale avant l’heure nous attend pour les demi-finales. Dominic Thiem et Daniil Medvedev vont s’affronter vendredi. L’Autrichien craint le Russe, finaliste de l’édition 2019.

« Je pense que quand Daniil est à son meilleur niveau, il est tout proche du Big 3. Il a un excellent tennis et est capable de maintenir son niveau pendant quatre, cinq ou six heures. Je vais avoir un match très difficile contre lui en demi-finale et c’est clair que je vais faire de mon mieux pour tenter de remporter la victoire », a-t-il assuré en conférence de presse.