Consultant le temps de quelques jours pour Eurosport, Dominic Thiem s’est confié sur l’op­por­tu­nité qu’à Novak Djokovic de marquer l’his­toire ce dimanche soir en finale de l’US Open. L’Autrichien se consi­dère même comme un privi­légié de pouvoir assister à ce moment quasi unique.

« Je peux imaginer que la pres­sion est telle­ment énorme. C’est quelque chose qu’aucun d’entre nous ne peut imaginer. Gagner un Grand Chelem repré­sente un effort et une pres­sion consi­dé­rables, mais le Grand Chelem calen­daire est unique et je n’étais pas né la dernière fois que cela s’est produit dans le tennis masculin. Cela montre à quel point c’est un exploit. J’aimerais être à sa place et vivre cette expé­rience, mais je préfé­re­rais être à ma place pour l’empêcher de le faire. Soit nous voyons un grand jeune joueur remporter son premier Chelem, soit nous voyons l’his­toire absolue. En ce moment, il est probable que nous soyons témoins d’une histoire que nous ne verrons plus jamais de notre vie. C’est la chance du siècle et nous devrions en être reconnaissants. »