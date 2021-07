Quelle saison galère pour Dominic Thiem ! Clairement dans le dur depuis son titre à l’US Open en 2020, l’Autrichien s’est en plus blessé assez grave­ment au poignet droit lors du tournoi de Majorque. Forfait pour Wimbledon et absent au moins cinq semaines, il ne sera très certai­ne­ment pas rétabli pour défendre son titre le 30 août prochain comme il l’a confié lors d’une inter­view sur la chaîne Sky.

« La fin de la guérison sera très, très proche de l’US Open. Je ne peux rien garantir ni me promettre quoi que ce soit. J’ai une petite déchi­rure dans la gaine du tendon du poignet et aussi dans la capsule autour de la gaine du tendon. Je n’ai jamais eu de problème de poignet dans ma carrière. Cela pour­rait être quelque chose de plus grave. Bien sûr, il y a un objectif en tête, New York était proba­ble­ment mon tournoi préféré avant même que je remporte le titre là‐bas. Et y faire mon retour serait un rêve, mais ce sera diffi­cile. Je vais travailler dur pour y arriver. »