Depuis qu’il a décidé de prendre vrai­ment sa carrière en main en évin­çant son père au poste d’en­traî­neur, Stefanos Tsitsipas n’est plus le même joueur.

Vainqueur de son premier titre depuis un an et demi, à Gstaad, en juillet dernier, le Grec, récent huitième de fina­liste à l’US Open (battu par Ben Shelton), a réalisé son meilleur résultat en Grand Chelem depuis Roland‐Garros 2024.

Son entraî­neur, Thomas Perrin, membre de l’aca­démie de Patrick Mouratoglou, s’est juste­ment exprimé pour le site grec, Match Point 247, au sujet de sa colla­bo­ra­tion avec le double fina­liste en Grand Chelem. Et il a plei­ne­ment confiance en son joueur pour retrouver les sommets. Extraits.

– Franchement, pensez‐vous qu’il puisse rede­venir le Stefanos d’antan ?

J’y crois vrai­ment. Sinon, je ne serais pas là. J’ai la ferme convic­tion qu’il peut revenir. C’est un processus qui peut prendre du temps. On ne sait pas combien de temps, mais je crois vrai­ment qu’il peut revenir.

– Dans le Top 10 ?

Oui.