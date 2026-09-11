Depuis qu’il a décidé de prendre vraiment sa carrière en main en évinçant son père au poste d’entraîneur, Stefanos Tsitsipas n’est plus le même joueur.
Vainqueur de son premier titre depuis un an et demi, à Gstaad, en juillet dernier, le Grec, récent huitième de finaliste à l’US Open (battu par Ben Shelton), a réalisé son meilleur résultat en Grand Chelem depuis Roland‐Garros 2024.
Son entraîneur, Thomas Perrin, membre de l’académie de Patrick Mouratoglou, s’est justement exprimé pour le site grec, Match Point 247, au sujet de sa collaboration avec le double finaliste en Grand Chelem. Et il a pleinement confiance en son joueur pour retrouver les sommets. Extraits.
– Franchement, pensez‐vous qu’il puisse redevenir le Stefanos d’antan ?
J’y crois vraiment. Sinon, je ne serais pas là. J’ai la ferme conviction qu’il peut revenir. C’est un processus qui peut prendre du temps. On ne sait pas combien de temps, mais je crois vraiment qu’il peut revenir.
– Dans le Top 10 ?
Oui.
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 16:16