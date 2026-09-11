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Thomas Perrin, entraî­neur de Stefanos Tsitsipas : « Si je ne croyais pas qu’il peut revenir dans le Top 10 mondial, je ne serais pas là »

Par
Thomas S
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Depuis qu’il a décidé de prendre vrai­ment sa carrière en main en évin­çant son père au poste d’en­traî­neur, Stefanos Tsitsipas n’est plus le même joueur.

Vainqueur de son premier titre depuis un an et demi, à Gstaad, en juillet dernier, le Grec, récent huitième de fina­liste à l’US Open (battu par Ben Shelton), a réalisé son meilleur résultat en Grand Chelem depuis Roland‐Garros 2024.

Son entraî­neur, Thomas Perrin, membre de l’aca­démie de Patrick Mouratoglou, s’est juste­ment exprimé pour le site grec, Match Point 247, au sujet de sa colla­bo­ra­tion avec le double fina­liste en Grand Chelem. Et il a plei­ne­ment confiance en son joueur pour retrouver les sommets. Extraits.

– Franchement, pensez‐vous qu’il puisse rede­venir le Stefanos d’antan ?
J’y crois vrai­ment. Sinon, je ne serais pas là. J’ai la ferme convic­tion qu’il peut revenir. C’est un processus qui peut prendre du temps. On ne sait pas combien de temps, mais je crois vrai­ment qu’il peut revenir.

– Dans le Top 10 ?
Oui.

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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