Frances Tiafoe semble revivre ses meilleures heures depuis sa petite opération après Montréal.
Depuis, l’Américain n’a tout simplement perdu qu’une seule rencontre, en finale à Cincinnati face à Arthur Fils.
Très solide cette nuit pour disposer de Valentin Vacherot, Tiafoe rejoint les huitièmes de finale et confirme son excellente dynamique.
Interrogé après sa victoire sur l’ambiance qui peut régner sur les courts, il a révélé adorer jouer sur le Louis Armstrong Stadium. Et ce, pour plusieurs raisons, notamment l’absence de loges et le fait que le court soit accessible avec un simple Ground Pass, permettant à de nombreux spectateurs de venir assister aux rencontres.
« Il n’y a pas de loges ni tout ce genre de choses. J’ai vraiment l’impression que les gens viennent pour regarder le tennis. Et puis, avec les pass qui permettent d’accéder au court, l’ambiance est géniale. C’est vraiment un super court » a déclaré Frances Tiafoe qui retrouvera Medvedev au prochain tour.
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 16:39