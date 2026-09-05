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Tiafoe adore le court Louis Armstrong et jouer près des gens : « Il n’y a pas de loges ni tout ce genre de choses. J’ai vrai­ment l’impression que les gens viennent pour regarder le tennis »

Par
Antoine Touchard
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Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Frances Tiafoe semble revivre ses meilleures heures depuis sa petite opéra­tion après Montréal.

Depuis, l’Américain n’a tout simple­ment perdu qu’une seule rencontre, en finale à Cincinnati face à Arthur Fils.

Très solide cette nuit pour disposer de Valentin Vacherot, Tiafoe rejoint les huitièmes de finale et confirme son excel­lente dynamique.

Interrogé après sa victoire sur l’ambiance qui peut régner sur les courts, il a révélé adorer jouer sur le Louis Armstrong Stadium. Et ce, pour plusieurs raisons, notam­ment l’absence de loges et le fait que le court soit acces­sible avec un simple Ground Pass, permet­tant à de nombreux spec­ta­teurs de venir assister aux rencontres.

« Il n’y a pas de loges ni tout ce genre de choses. J’ai vrai­ment l’impression que les gens viennent pour regarder le tennis. Et puis, avec les pass qui permettent d’accéder au court, l’ambiance est géniale. C’est vrai­ment un super court » a déclaré Frances Tiafoe qui retrou­vera Medvedev au prochain tour. 

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 16:39

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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