Frances Tiafoe revit depuis son opération après le tournoi de Montréal. L’Américain n’a depuis perdu qu’une seule rencontre, en finale à Cincinnati face à Arthur Fils, et affiche une forme étincelante à l’US Open.
Il retrouvait hier soir Daniil Medvedev pour une place en quarts de finale et n’a pas manqué le rendez‐vous. Après un premier set particulièrement disputé, marqué par de nombreux breaks, Tiafoe a réussi à faire la différence au tie‐break avant de finalement s’imposer en trois manches, 7–6, 6–4, 7–6.
Interrogé en conférence de presse sur cette nouvelle victoire, l’Américain a expliqué à quel point il se sentait bien actuellement. Il a également insisté sur son histoire particulière avec le Louis Armstrong Stadium, où il est toujours invaincu et dont l’ambiance constitue, selon lui, l’une des clés de son succès.
« Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. C’est comme ça, mec. Le Louis Armstrong, c’est complètement fou. C’est simplement une question d’énergie. Les courts, les dimensions, tout est identique d’un terrain à l’autre. Mais l’énergie est incroyable.J’en ai constamment redemandé. Maintenant, c’est terminé et je suis heureux de pouvoir quitter ce court avec un bilan de 10–0. On laissera ça pour l’année prochaine. Peut‐être qu’on ne se reverra jamais ! Ça a été génial.Plus j’arrive à prendre du plaisir et à m’amuser, plus j’ai l’impression de pouvoir produire mon meilleur tennis. Et c’est exactement ce que représente ce court pour moi. Quand vous vous sentez aussi à l’aise et que vous avez autant gagné sur un court, vous avez ce petit supplément de confiance qui vous donne l’impression que vous pouvez tout réussir » a déclaré Frances Tiafoe.
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 08:56