Frances Tiafoe revit depuis son opéra­tion après le tournoi de Montréal. L’Américain n’a depuis perdu qu’une seule rencontre, en finale à Cincinnati face à Arthur Fils, et affiche une forme étin­ce­lante à l’US Open.

Il retrou­vait hier soir Daniil Medvedev pour une place en quarts de finale et n’a pas manqué le rendez‐vous. Après un premier set parti­cu­liè­re­ment disputé, marqué par de nombreux breaks, Tiafoe a réussi à faire la diffé­rence au tie‐break avant de fina­le­ment s’imposer en trois manches, 7–6, 6–4, 7–6.

Interrogé en confé­rence de presse sur cette nouvelle victoire, l’Américain a expliqué à quel point il se sentait bien actuel­le­ment. Il a égale­ment insisté sur son histoire parti­cu­lière avec le Louis Armstrong Stadium, où il est toujours invaincu et dont l’ambiance constitue, selon lui, l’une des clés de son succès.

« Il ne faut pas cher­cher beau­coup plus loin. C’est comme ça, mec. Le Louis Armstrong, c’est complè­te­ment fou. C’est simple­ment une ques­tion d’énergie. Les courts, les dimen­sions, tout est iden­tique d’un terrain à l’autre. Mais l’énergie est incroyable.J’en ai constam­ment rede­mandé. Maintenant, c’est terminé et je suis heureux de pouvoir quitter ce court avec un bilan de 10–0. On lais­sera ça pour l’année prochaine. Peut‐être qu’on ne se reverra jamais ! Ça a été génial.Plus j’arrive à prendre du plaisir et à m’amuser, plus j’ai l’impression de pouvoir produire mon meilleur tennis. Et c’est exac­te­ment ce que repré­sente ce court pour moi. Quand vous vous sentez aussi à l’aise et que vous avez autant gagné sur un court, vous avez ce petit supplé­ment de confiance qui vous donne l’impression que vous pouvez tout réussir » a déclaré Frances Tiafoe.