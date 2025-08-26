Interrogé au sujet du match épique entre Bonzi et Medvedev, l’Américain a son opinion d’au­tant qu’il connait bien l’am­biance du central de l’US Open.

« Je me suis couché tôt, j’ai donc tout vu ce matin. C’était un cirque, quelque chose d’in­croyable, mais je comprends . Il a dépassé ses limites, sur de nombreux fronts. Les gens ne comprennent pas ce que c’est que de voyager autant, d’avoir des exigences extrê­me­ment élevées, puis de perdre contre des joueurs que l’on pense devoir battre. C’est diffi­cile à gérer. J’espère qu’il reviendra à son niveau de jeu. C’est une période très diffi­cile pour lui. En tant que supporter, je dois dire que ça m’a beau­coup fait rire »

