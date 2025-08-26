Interrogé au sujet du match épique entre Bonzi et Medvedev, l’Américain a son opinion d’autant qu’il connait bien l’ambiance du central de l’US Open.
« Je me suis couché tôt, j’ai donc tout vu ce matin. C’était un cirque, quelque chose d’incroyable, mais je comprends . Il a dépassé ses limites, sur de nombreux fronts. Les gens ne comprennent pas ce que c’est que de voyager autant, d’avoir des exigences extrêmement élevées, puis de perdre contre des joueurs que l’on pense devoir battre. C’est difficile à gérer. J’espère qu’il reviendra à son niveau de jeu. C’est une période très difficile pour lui. En tant que supporter, je dois dire que ça m’a beaucoup fait rire »
Publié le mardi 26 août 2025 à 11:44