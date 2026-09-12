Habitué des derniers carrés à l’US Open, ce n’est toujours pas la bonne pour Frances Tiafoe. Pour la troi­sième fois à ce stade de la compé­ti­tion, le 12e joueur mondial s’est incliné. Opposé à son compa­triote Ben Shelton, « Big Foe » a rendu les armes en quatre sets, avec pour­tant une excel­lente entame de match (6−4, 3–6, 3–6, 5–7).

Un résultat forcé­ment doulou­reux pour le local, à un match de sa première finale en Grand Chelem, mais loin d’en­tamer le capital confiance du concerné. En confé­rence de presse d’après‐match, le joueur de 28 ans estime que sa belle quin­zaine laisse présager le meilleur pour la suite.

« Il ne faut jamais se faire trop d’illusions, mais je suis presque sûr de pouvoir retrouver ce niveau, sans aucun doute. Je suis satis­fait de mes perfor­mances et d’avoir pu concourir chaque semaine. J’ai bien sûr connu un petit contre­temps mis à part une gêne au poignet, mais à part cela, j’ai été présent chaque semaine ; c’est quelque chose que je tenais vrai­ment à faire et je suis heureux d’y être parvenu. Je me souviens que l’année dernière, j’avais donné une inter­view ici et que je me sentais vrai­ment mal à l’aise face à la situa­tion dans laquelle je me trou­vais. C’est dur. Je suis frustré, mais en même temps, je suis très fier de moi et du chemin parcouru. J’étais simple­ment heureux de pouvoir jouer ce soir. Je me trou­vais dans une situa­tion où, clai­re­ment, je n’aurais pas dû jouer. Mais au final, je veux atteindre mon objectif. Je veux devenir cham­pion du Grand Chelem un jour, il faut donc repartir de zéro et conti­nuer à travailler », a commenté l’Américain dans des propos relayés par Punto de Break.