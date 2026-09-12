Habitué des derniers carrés à l’US Open, ce n’est toujours pas la bonne pour Frances Tiafoe. Pour la troisième fois à ce stade de la compétition, le 12e joueur mondial s’est incliné. Opposé à son compatriote Ben Shelton, « Big Foe » a rendu les armes en quatre sets, avec pourtant une excellente entame de match (6−4, 3–6, 3–6, 5–7).
Un résultat forcément douloureux pour le local, à un match de sa première finale en Grand Chelem, mais loin d’entamer le capital confiance du concerné. En conférence de presse d’après‐match, le joueur de 28 ans estime que sa belle quinzaine laisse présager le meilleur pour la suite.
« Il ne faut jamais se faire trop d’illusions, mais je suis presque sûr de pouvoir retrouver ce niveau, sans aucun doute. Je suis satisfait de mes performances et d’avoir pu concourir chaque semaine. J’ai bien sûr connu un petit contretemps mis à part une gêne au poignet, mais à part cela, j’ai été présent chaque semaine ; c’est quelque chose que je tenais vraiment à faire et je suis heureux d’y être parvenu. Je me souviens que l’année dernière, j’avais donné une interview ici et que je me sentais vraiment mal à l’aise face à la situation dans laquelle je me trouvais. C’est dur. Je suis frustré, mais en même temps, je suis très fier de moi et du chemin parcouru. J’étais simplement heureux de pouvoir jouer ce soir. Je me trouvais dans une situation où, clairement, je n’aurais pas dû jouer. Mais au final, je veux atteindre mon objectif. Je veux devenir champion du Grand Chelem un jour, il faut donc repartir de zéro et continuer à travailler », a commenté l’Américain dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le samedi 12 septembre 2026 à 10:32