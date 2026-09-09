À l’heure où certains dirigeants du tennis ont comme obsession de tuer l’histoire de ce sport et des Grands Chelem en voulant la peau des matchs en cinq sets sur l’autel de l’argent roi, cette prise de parole de Frances Tiafoe fait un bien fou.
Sorti vainqueur d’un match épique en cinq sets contre Alex Michelsen en quarts de finale de l’US Open en étant mené deux manches à rien, l’Américain a fait entendre sa voix en conférence de presse d’après match.
« On doit rester au meilleur des cinq sets. Est‐ce que j’adore jouer les matchs en cinq sets ? Absolument pas. Il y a plein de fois où je mène deux sets à zéro et où j’aimerais juste serrer la main et rentrer chez moi ! Mais c’est le tennis. J’ai grandi en regardant tellement de matchs incroyables en cinq sets. Djokovic‐Nadal, Federer‐Nadal… des matchs épiques qui duraient des heures et des heures. C’est l’histoire de ce sport. Pour moi, un titre en Grand Chelem aurait moins de valeur s’il était remporté au meilleur des trois sets. »
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 15:45