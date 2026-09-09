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Tiafoe est caté­go­rique : « Pour moi, un titre en Grand Chelem aurait moins de valeur s’il était remporté au meilleur des trois sets »

Par
Thomas S
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À l’heure où certains diri­geants du tennis ont comme obses­sion de tuer l’histoire de ce sport et des Grands Chelem en voulant la peau des matchs en cinq sets sur l’autel de l’argent roi, cette prise de parole de Frances Tiafoe fait un bien fou.

Sorti vain­queur d’un match épique en cinq sets contre Alex Michelsen en quarts de finale de l’US Open en étant mené deux manches à rien, l’Américain a fait entendre sa voix en confé­rence de presse d’après match. 

« On doit rester au meilleur des cinq sets. Est‐ce que j’adore jouer les matchs en cinq sets ? Absolument pas. Il y a plein de fois où je mène deux sets à zéro et où j’aimerais juste serrer la main et rentrer chez moi ! Mais c’est le tennis. J’ai grandi en regar­dant telle­ment de matchs incroyables en cinq sets. Djokovic‐Nadal, Federer‐Nadal… des matchs épiques qui duraient des heures et des heures. C’est l’histoire de ce sport. Pour moi, un titre en Grand Chelem aurait moins de valeur s’il était remporté au meilleur des trois sets. »

Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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