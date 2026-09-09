À l’heure où certains diri­geants du tennis ont comme obses­sion de tuer l’histoire de ce sport et des Grands Chelem en voulant la peau des matchs en cinq sets sur l’autel de l’argent roi, cette prise de parole de Frances Tiafoe fait un bien fou.

Sorti vain­queur d’un match épique en cinq sets contre Alex Michelsen en quarts de finale de l’US Open en étant mené deux manches à rien, l’Américain a fait entendre sa voix en confé­rence de presse d’après match.

« On doit rester au meilleur des cinq sets. Est‐ce que j’adore jouer les matchs en cinq sets ? Absolument pas. Il y a plein de fois où je mène deux sets à zéro et où j’aimerais juste serrer la main et rentrer chez moi ! Mais c’est le tennis. J’ai grandi en regar­dant telle­ment de matchs incroyables en cinq sets. Djokovic‐Nadal, Federer‐Nadal… des matchs épiques qui duraient des heures et des heures. C’est l’histoire de ce sport. Pour moi, un titre en Grand Chelem aurait moins de valeur s’il était remporté au meilleur des trois sets. »