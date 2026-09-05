Accueil US Open

Tiafoe : « Est‐ce que j’ai peur d’af­fronter les meilleurs ? Je ne me soucie pas d’Alcaraz et Sinner. Parce que dans tous les tour­nois du Grand Chelem que j’ai perdus cette année, je n’ai pas perdu contre eux, j’ai perdu contre tous les autres »

Par
Thomas S
-
1163

Comme ses compa­triotes Ben Shelton, Taylor Fritz et Alex Michelsen, Frances Tiafioe s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’US Open après une victoire pleine de maîtrise face à Valentin Vacherot. 

Et alors qu’il sera opposé à Daniil Medvedev pour une place en quarts de finale, l’Américain a été inter­rogé sur sa peur d’af­fronter les meilleurs joueurs du monde et têtes de série du tournoi. Et sa réponse a le mérite d’être claire. 

« Dans tous les tour­nois du Grand Chelem que j’ai perdus cette année, je ne me suis pas soucié de Sinner ou d’Alcaraz. Je n’ai pas perdu contre eux, j’ai perdu contre tous les autres. Je pense toujours la même chose. Il faut battre son adver­saire, quel qu’il soit. Si on tombe sur ce genre de matchs, tant mieux, on gérera ça le moment venu . C’est prati­que­ment sans impor­tance. L’essentiel, c’est de battre son adver­saire et d’es­sayer, au moins, de conti­nuer à avancer et de voir comment il gère la pres­sion. Plus tard, vous savez, en huitièmes de finale, on enta­mera la deuxième semaine, et on verra comment les autres joueurs réagissent. »

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥