Comme ses compatriotes Ben Shelton, Taylor Fritz et Alex Michelsen, Frances Tiafioe s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’US Open après une victoire pleine de maîtrise face à Valentin Vacherot.
Et alors qu’il sera opposé à Daniil Medvedev pour une place en quarts de finale, l’Américain a été interrogé sur sa peur d’affronter les meilleurs joueurs du monde et têtes de série du tournoi. Et sa réponse a le mérite d’être claire.
« Dans tous les tournois du Grand Chelem que j’ai perdus cette année, je ne me suis pas soucié de Sinner ou d’Alcaraz. Je n’ai pas perdu contre eux, j’ai perdu contre tous les autres. Je pense toujours la même chose. Il faut battre son adversaire, quel qu’il soit. Si on tombe sur ce genre de matchs, tant mieux, on gérera ça le moment venu . C’est pratiquement sans importance. L’essentiel, c’est de battre son adversaire et d’essayer, au moins, de continuer à avancer et de voir comment il gère la pression. Plus tard, vous savez, en huitièmes de finale, on entamera la deuxième semaine, et on verra comment les autres joueurs réagissent. »
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 11:11