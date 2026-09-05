Comme ses compa­triotes Ben Shelton, Taylor Fritz et Alex Michelsen, Frances Tiafioe s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’US Open après une victoire pleine de maîtrise face à Valentin Vacherot.

Et alors qu’il sera opposé à Daniil Medvedev pour une place en quarts de finale, l’Américain a été inter­rogé sur sa peur d’af­fronter les meilleurs joueurs du monde et têtes de série du tournoi. Et sa réponse a le mérite d’être claire.

« Dans tous les tour­nois du Grand Chelem que j’ai perdus cette année, je ne me suis pas soucié de Sinner ou d’Alcaraz. Je n’ai pas perdu contre eux, j’ai perdu contre tous les autres. Je pense toujours la même chose. Il faut battre son adver­saire, quel qu’il soit. Si on tombe sur ce genre de matchs, tant mieux, on gérera ça le moment venu . C’est prati­que­ment sans impor­tance. L’essentiel, c’est de battre son adver­saire et d’es­sayer, au moins, de conti­nuer à avancer et de voir comment il gère la pres­sion. Plus tard, vous savez, en huitièmes de finale, on enta­mera la deuxième semaine, et on verra comment les autres joueurs réagissent. »