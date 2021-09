Tombeur cette nuit de la tête de série numéro 5 du tournoi, Andrey Rublev, après un match en cinq sets de près de 4h de jeu devant un stade en fusion, Frances Tiafoe est revenu sur cette victoire fonda­trice et prend déjà rendez‐vous pour la suite où il défiera Félix Auger‐Aliassime pour une place en quarts de finale.

« C’était un match diffi­cile et si j’ai pu gagner, c’est grâce à vous, le public, a déclaré l’Américain au micro du court Arthur Ashe. Vous m’avez aidé à surmonter chaque moment diffi­cile et à conti­nuer à croire en mes chances. J’aime ce genre de matchs, ils sont la raison pour laquelle je me consacre à ce sport. Ce sont les matchs qui me motivent vrai­ment, jouer contre certains des meilleurs du monde est toujours une occa­sion unique de montrer au monde que je peux être l’un d’entre eux. Je joue contre eux depuis long­temps et j’ai confiance en mes chances. Je n’ai peur de personne. »