« J’ai perdu contre des clowns. Je déteste dire ça, mais je suis honnête », avait lâché Frances Tiafoe à Wimbledon, après une première partie de saison assez compliquée.

Finaliste à Washington puis à Cincinnati et qualifié pour la troi­sième fois consé­cu­tive en quarts de finale de l’US Open, où il va affronter Grigor Dimitrov, l’Américain est revenu sur cette période diffi­cile dans des propos rapportés par Tennis Majors.

« Oui, cette fois ça m’a changé pour de bon. J’ai pris une leçon. Ce jeu est sans pitié, il ne faut pas commencer à s’y sentir à son aise sinon ça va secouer. Il ne faut pas penser qu’on a toutes les réponses. Ce sport va vous tester. Mais je suis dur au mal, je peux inverser les tendances rapi­de­ment quand je m’y mets à 100%. Il faut prendre des déci­sions diffi­ciles et aussi être très bien entouré. Ma famille, mes amis, mes agents m’ont fait prendre ces déci­sions afin que je retrouve mon chemin. On a eu les conver­sa­tions diffi­ciles qu’il fallait, même quand je n’en avais pas envie. Au final, tout arrive quand c’est le moment et je suis ravi que ça soit ici parce que c’est le moment le plus impor­tant pour moi. »