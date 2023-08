Depuis 2008 et le 5e titre d’af­filée de Roger Federer à l’US Open, personne n’a réussi à conserver ton titre à Flushing Meadows. Il y a même eu 10 vain­queurs diffé­rents sur les 15 dernières éditions du Grand Chelem améri­cain. Cette incer­ti­tude plaît énor­mé­ment à Frances Tiafoe.

« Pendant des années, à Roland‐Garros, on pouvait se dire qu’on avait déjà vu le film, alors qu’ici, on ne sait jamais ce qui peut arriver ; les fans jouent un rôle dans les matchs. C’est pour­quoi j’adore ce tournoi, on a l’im­pres­sion que tout le monde peut le gagner, alors pour­quoi pas moi… La plupart des gars sont moins affûtés à ce moment de la saison », a déclaré le 10e mondial en confé­rence de presse.