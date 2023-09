Demi‐finaliste en titre à l’US Open et qualifié cette année en quarts de finale où il retrou­vera cette nuit son jeune compa­triote Ben Shelton (pas avant 2h30 du matin), Frances Tiafoe adore jouer sur ce tournoi et dans cet envi­ron­ne­ment assez unique sur le circuit. C’est notam­ment ce qu’il a déclaré en confé­rence de presse.

« Pourquoi je joue mon meilleur tennis à l’Open chaque année ? À cause de ce genre de court, mec. Ouais, évidem­ment, c’est le Arthur Ashe, le plus grand stade que nous ayons, ça bouge, les fans de New York, tout le monde est bourré. C’est tout simple­ment génial. »