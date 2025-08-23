AccueilUS OpenTiafoe prévient Alcaraz et Sinner : "Je les respecte. Ce sont des...
US Open

Tiafoe prévient Alcaraz et Sinner : « Je les respecte. Ce sont des joueurs incroyables mais on ne peut pas se contenter de les mettre sur un piédestal. Je crois que je peux les battre »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1

Dans des propos relayés par Essentially Sports, Frances Tiafoe a affiché sans détour son ambi­tion : bous­culer la hiérar­chie incarnée par Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, vain­queurs des sept derniers tournoi du Grand Chelem. 

« Je les respecte. Ce sont des joueurs incroyables. Ils sont si jeunes et ils vont rester au sommet pendant un certain temps, mais on ne peut pas se contenter de les mettre sur un piédestal. J’ai énor­mé­ment de respect pour ces gars mais je crois que je peux les battre », a déclaré l’Américain avant le début de l’US Open, où il a atteint deux fois le dernier carré (2022 et 2024). 

Publié le samedi 23 août 2025 à 09:17

Article précédent
La confi­dence de Jannik Sinner : « Quand j’étais plus jeune, j’ai dit à mes parents que si à 23 ou 24 ans je n’étais pas dans le top 200, j’ar­rê­te­rais le tennis »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.