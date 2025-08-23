Dans des propos relayés par Essentially Sports, Frances Tiafoe a affiché sans détour son ambi­tion : bous­culer la hiérar­chie incarnée par Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, vain­queurs des sept derniers tournoi du Grand Chelem.

« Je les respecte. Ce sont des joueurs incroyables. Ils sont si jeunes et ils vont rester au sommet pendant un certain temps, mais on ne peut pas se contenter de les mettre sur un piédestal. J’ai énor­mé­ment de respect pour ces gars mais je crois que je peux les battre », a déclaré l’Américain avant le début de l’US Open, où il a atteint deux fois le dernier carré (2022 et 2024).