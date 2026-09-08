Dans un match complè­te­ment fou en termes de scénario, Frances Tiafoe s’en est fina­le­ment sorti au bout du suspense, au terme d’un cinquième set irrespirable.

Il aura suffi d’une étin­celle pour tota­le­ment relancer la rencontre. Alors qu’Alex Michelsen menait 7–5, 6–3, 5–4 et servait pour le match, le plus jeune des deux Américains a laissé Tiafoe revenir dans la partie. Deux doubles fautes consé­cu­tives pour se retrouver mené 0–30, un débreak dans la foulée, puis sept jeux perdus consé­cu­ti­ve­ment : la dyna­mique venait complè­te­ment de changer.

Tiafoe empo­chait ainsi le troi­sième set avant de rapi­de­ment mener 3–0 dans la quatrième manche. Après plusieurs échanges de breaks, l’expérience de l’Américain faisait fina­le­ment la diffé­rence pour arra­cher un cinquième set décisif.

Tout était alors à refaire. Michelsen retrou­vait du mordant et prenait les commandes pour mener 3–0. Une nouvelle fois dos au mur, Tiafoe trou­vait les ressources néces­saires pour recoller à 3–3.

S’ensuivaient des mises en jeu solides des deux côtés jusqu’à 5–4 en faveur de Michelsen. Tiafoe se retrou­vait alors à deux reprises à seule­ment deux points de la défaite, mais sauvait la situa­tion, notam­ment grâce à deux aces précieux.

Quelques jeux et une énorme bataille plus tard, les deux hommes se retrou­vaient dans un super tie‐break décisif. Un exer­cice sous très haute tension dans lequel l’expérience de Tiafoe a fini par parler.

Frances Tiafoe se qualifie ainsi pour sa troi­sième demi‐finale à l’US Open. Une rencontre spec­ta­cu­laire qui s’est conclue par une magni­fique acco­lade entre les deux hommes, Tiafoe prenant le temps de récon­forter son jeune compatriote.

L’Américain attend désor­mais de connaître son prochain adver­saire : le vain­queur du duel de la night session entre Carlos Alcaraz et le numéro un améri­cain, Ben Shelton.