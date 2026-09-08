Dans un match complètement fou en termes de scénario, Frances Tiafoe s’en est finalement sorti au bout du suspense, au terme d’un cinquième set irrespirable.
Il aura suffi d’une étincelle pour totalement relancer la rencontre. Alors qu’Alex Michelsen menait 7–5, 6–3, 5–4 et servait pour le match, le plus jeune des deux Américains a laissé Tiafoe revenir dans la partie. Deux doubles fautes consécutives pour se retrouver mené 0–30, un débreak dans la foulée, puis sept jeux perdus consécutivement : la dynamique venait complètement de changer.
Tiafoe empochait ainsi le troisième set avant de rapidement mener 3–0 dans la quatrième manche. Après plusieurs échanges de breaks, l’expérience de l’Américain faisait finalement la différence pour arracher un cinquième set décisif.
Tout était alors à refaire. Michelsen retrouvait du mordant et prenait les commandes pour mener 3–0. Une nouvelle fois dos au mur, Tiafoe trouvait les ressources nécessaires pour recoller à 3–3.
S’ensuivaient des mises en jeu solides des deux côtés jusqu’à 5–4 en faveur de Michelsen. Tiafoe se retrouvait alors à deux reprises à seulement deux points de la défaite, mais sauvait la situation, notamment grâce à deux aces précieux.
Quelques jeux et une énorme bataille plus tard, les deux hommes se retrouvaient dans un super tie‐break décisif. Un exercice sous très haute tension dans lequel l’expérience de Tiafoe a fini par parler.
Frances Tiafoe se qualifie ainsi pour sa troisième demi‐finale à l’US Open. Une rencontre spectaculaire qui s’est conclue par une magnifique accolade entre les deux hommes, Tiafoe prenant le temps de réconforter son jeune compatriote.
L’Américain attend désormais de connaître son prochain adversaire : le vainqueur du duel de la night session entre Carlos Alcaraz et le numéro un américain, Ben Shelton.
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 01:10