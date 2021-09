La première semaine de l’US Open a déjà réservé son lot de surprises. Des noms inat­tendus se sont frayés dans leur partie de tableau, à l’image de Botic Van de Zandschulp ou même Carlos Alcaraz.

Le spec­tacle est au rendez‐vous : déjà 33 matchs se sont disputés en cinq sets, presque un record dans l’his­toire. Après sa défaite contre Felix Auger‐Aliassime, Frances Tiafoe a expliqué ce « phéno­mène » par l’ab­sence de Roger Federer et Rafael Nadal, qui libère certains joueurs.

« Sans Roger et Rafa, les gars ont faim et se disent : « Je dois tout donner sur ce putain d’Open ». Je pense donc que cela a certai­ne­ment un rôle à jouer là‐dedans. Le niveau de tennis est élevé. N’importe qui peut battre n’im­porte qui. Et si vous ne jouez pas du bon tennis, vous pouvez perdre contre n’im­porte qui. Je pense vrai­ment que les gars font des efforts supplé­men­taires, car il n’y a pas Roger et Rafa. Je le crois vrai­ment. Sans eux, je vois des mecs la bave aux lèvres. C’est drôle à regarder, je suis dans les vestiaires et je me marre en voyant ça », a constaté l’Américain avant de prendre l’exemple d’Andreas Seppi et de son 1er tour fou contre Marton Fucsovics.

« Vous avez Seppi à 37 ans faisant 15–13 au cinquième. Fou. Son 19e US Open, il met son cœur en jeu. Il ne le ferait proba­ble­ment pas s’il jouait contre Rafa au deuxième tour. »