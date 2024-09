Les trois médaillés à Paris début août, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti, ont été sortis dès la première semaine de l’US Open.

S’il a lui‐même décidé de ne pas parti­ciper aux Jeux Olympiques afin de se préserver pour la tournée améri­caine, Frances Tiafoe rejette la poten­tielle excuse pour les joueurs retournés sur terre battue après Wimbledon.

« C’est facile de parler de fatigue quand ça ne va pas. Moi aussi je suis fatigué. Tout le monde a voyagé cette saison. Gagnant ou perdant, on a tous traversé ce calen­drier. Je ne pense pas que ce soit une excuse valable. Si on n’est pas à son meilleur niveau, on perd. La densité du jeu est telle­ment forte… Je suis prêt, j’ai protégé mon énergie, fait tout ce que j’avais à faire pour être à mon meilleur niveau. C’est tout ce que je peux dire », a lâché le 20e mondial, qualifié pour les quarts de finale, dans des propos rapportés par Tennis Majors.