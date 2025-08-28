La nouvelle coupe de cheveux de Carlos Alcaraz, apparu complè­te­ment rasé à l’US Open, n’est pas passée inaperçue.

Si Frances Tiafoe avait d’abord qualifié ce chan­ge­ment de look d’« horrible », Jannik Sinner s’était montré plus conci­liant en esti­mant « tout lui allait bien » à son rival.

Interrogé de nouveau sur le sujet et cité par Punto de Break, Tiafoe a répondu avec le sourire :

« C’est incroyable à quelle vitesse ses cheveux repoussent, aujourd’hui ça lui allait déjà mieux. Je l’ai appelé en FaceTime après avoir vu ce que Sinner avait déclaré, puisqu’il m’avait mentionné sur Instagram. Tout ça, c’est pour s’amuser. Carlos est un vrai génie, j’adore ce gamin. »