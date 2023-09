Frances Tiafoe a pris une nouvelle dimen­sion depuis un an, en fait depuis l’US Open 2022 où il avait livré une campagne impres­sion­nante en s’in­cli­nant seule­ment en demi‐finale face au futur vain­queur, Carlos Alcaraz.

Maintenant qu’il est attendu sur chaque grand évène­ment, l’Américain a compris que remporter un titre majeur n’est pas une évidence.

« C’est dur, très dur. Je tire mon chapeau à Novak, Rafa, Fed, Murray, même Berdych ou Delpo pour ce qu’ils ont fait. Atteindre les quarts de finale, les demi‐finales… c’est diffi­cile. Ce n’est pas facile. C’est deux semaines, beau­coup de distrac­tions. Il faut rester dans le moment présent pendant deux semaines, c’est brutal. Mais cela en vaut vrai­ment la peine. Tout le monde veut réussir en Grand Chelem. J’ai trop insisté sur les tour­nois du Grand Chelem après l’année dernière et cela m’a presque nui. Je veux juste aller sur le court et faire ce que j’ai à faire. M’amuser, jouer, faire parti­ciper le public. En fin de compte, j’ai 25 ans. Je pense que c’est ce que Novak et les autres font, ils vont sur le terrain et font ce qu’ils ont à faire, quoi qu’il arrive. Je pense que c’est la meilleure approche. »

Vainqueur en quatre sets de Mannarino cette nuit, Frances partira favori en 8e de finale contre le surpre­nant austra­lien Rinky Hijikata, 110e joueur mondial.