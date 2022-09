Comme Kyrgios, France Tiafoe est unique. Son enfance et les sacri­fices réalisés par sa famille, son parcours en font un cham­pion complè­te­ment à part. N’ayant pas peur de parler « vrai », ces confé­rences de presse sont un régal. Quand on lui a demandé ce que le public lui procu­rait comme sensa­tion, il a eu une réponse assez incroyable mais qui résume son ambition.

« C’est l’amour, mec. J’apprécie vrai­ment ce soutien. Vous savez, bien sûr que ce genre de choses me rend un peu plus émotif, me procure des émotions de fou, c’est sûr. Voir les gens crier ton nom et aimer ce que tu fais. C’est génial. C’est incroyable. C’est ce qui compte. Et puis, vous savez, tout le monde aime une histoire de Cendrillon. J’essaie juste d’en construire une »