Frances Tiafoe répète souvent à quel point il aime l’at­mo­sphère qui règne à l’US Open, parti­cu­liè­re­ment sur le mythique court Arthur Ashe. Lors de sa victoire au premier tour lundi contre son compa­triote invité Learner Tien (6−2, 7–5, 6–1, en 2h09), une spec­ta­trice a retenu son attention.

« Une dame dans le public était déchaînée. On aurait pu croire qu’elle faisait partie de ma famille. Elle était folle, elle aimait ça. Ce n’est proba­ble­ment pas la meilleure chose à faire, mais je suis très conscient de qui est dans la foule, de qui est là, surtout si ces personnes sont à proxi­mité de l’en­droit où je me trouve. Alors c’est drôle, je lève les yeux en riant et tout le reste. C’est cool. Je veux dire, c’est ce que vous voulez, n’est‐ce pas ? Vous voulez que les gens dépensent leur argent dure­ment gagné pour vous regarder et qu’ils appré­cient et s’amusent vrai­ment. Elle a passé un bon moment aujourd’hui, et c’est ce qui compte, n’est‐ce pas ? Elle m’a vu gagner. Nous avons parlé après. J’ai signé la balle de sa fille. Sa fille a pleuré quand je lui ai donné. C’est impor­tant, ça compte. C’est cool d’avoir des moments comme ça. »