Effondré en confé­rence de presse après sa défaite contre Taylor Fritz en demi‐finales de l’US Open, Frances Tiafoe a donné des expli­ca­tions en faisant réfé­rence à la demi‐finale de Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, durant laquelle l’Espagnol avait été pris de crampes en raison de la tension et du stress.

« Mec, c’est dur. C’est très dur. Très très dur à avaler. Ça fait vrai­ment mal. Je pense que j’étais le meilleur sur le court ce soir. Dans le quatrième set, je ne sais pas, j’ai eu des sortes de crampes. Je sentais mon corps me lâcher. Je ne sais pas, ça doit être nerveux parce que je n’étais pas fatigué du tout. Contre Alcaraz (en 2022) je m’ac­cro­chais à tout ce que je pouvais pour aller au cinquième set. Mais là, j’étais vrai­ment en posi­tion de l’emporter, de voir plus loin, d’aller en finale. Physiquement, je me sentais super bien. Mais c’est peut‐être aussi la consé­quence de tous ces matches que j’ai joués récem­ment. Je n’avais encore jamais connu une telle saison. À la fin, oui, je pense que les nerfs ont pris le dessus. Un peu comme dans le match entre Alcaraz et Novak (Djokovic) à Roland‐Garros. Ça y ressem­blait, je ne pouvais plus bouger. Mais je tire mon chapeau à Taylor. Il mérite d’être en finale et je lui souhaite le meilleur. »