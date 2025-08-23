Une des révé­la­tions de la saison en attei­gnant les huitièmes de finale de l’Open d’Australie, avec une victoire surprise contre Daniil Medvedev au deuxième tour, Learner Tien aura une nouvelle fois fort à faire pour la dernière levée du Grand Chelem.

Le tirage au sort de l’US Open a donné son verdict ce jeudi, le jeune joueur de 19 ans sera opposé à Novak Djokovic pour son entrée en lice. Un match qui pour­rait inti­mider n’im­porte quel joueur, mais l’Américain voit plus ce duel comme une oppor­tu­nité de jouer contre le dernier membre du « Big Three » en acti­vité. Le 48e joueur mondial a fait part de toute son admi­ra­tion pour le Djoker, sur le site du tournoi.

« Je pense que c’est une oppor­tu­nité incroyable. C’est un peu comme un rêve d’en­fant qui se réalise enfin. Ce sera surréa­liste de jouer contre lui sur le court. J’ai dit à plusieurs reprises que j’ai­me­rais beau­coup jouer contre lui avant qu’il ne prenne sa retraite. C’est vrai­ment génial de pouvoir l’af­fronter sur une scène comme celle‐ci, et pas dans un tournoi ATP 250 ou autre. J’ai vrai­ment hâte d’y être. Je suis très recon­nais­sant d’avoir eu l’oc­ca­sion cette année de jouer contre certains de ces grands joueurs. Je pense que ces oppor­tu­nités me prépa­re­ront pour l’avenir, c’est certain. Je l’ai toujours beau­coup admiré. J’ai eu la chance de grandir à une époque où le Big Three était à son apogée. J’apprécie vrai­ment ce qu’il a fait pour ce sport et ce qu’il a accompli ».