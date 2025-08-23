Une des révélations de la saison en atteignant les huitièmes de finale de l’Open d’Australie, avec une victoire surprise contre Daniil Medvedev au deuxième tour, Learner Tien aura une nouvelle fois fort à faire pour la dernière levée du Grand Chelem.
Le tirage au sort de l’US Open a donné son verdict ce jeudi, le jeune joueur de 19 ans sera opposé à Novak Djokovic pour son entrée en lice. Un match qui pourrait intimider n’importe quel joueur, mais l’Américain voit plus ce duel comme une opportunité de jouer contre le dernier membre du « Big Three » en activité. Le 48e joueur mondial a fait part de toute son admiration pour le Djoker, sur le site du tournoi.
« Je pense que c’est une opportunité incroyable. C’est un peu comme un rêve d’enfant qui se réalise enfin. Ce sera surréaliste de jouer contre lui sur le court. J’ai dit à plusieurs reprises que j’aimerais beaucoup jouer contre lui avant qu’il ne prenne sa retraite. C’est vraiment génial de pouvoir l’affronter sur une scène comme celle‐ci, et pas dans un tournoi ATP 250 ou autre. J’ai vraiment hâte d’y être. Je suis très reconnaissant d’avoir eu l’occasion cette année de jouer contre certains de ces grands joueurs. Je pense que ces opportunités me prépareront pour l’avenir, c’est certain. Je l’ai toujours beaucoup admiré. J’ai eu la chance de grandir à une époque où le Big Three était à son apogée. J’apprécie vraiment ce qu’il a fait pour ce sport et ce qu’il a accompli ».
Publié le samedi 23 août 2025 à 15:20